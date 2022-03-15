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15 марта, 18:42
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Псаки: Руководство США, попавшее в санкционные списки Москвы, не планировало поездок в РФ

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что никто из перечня не обладает банковскими счетами, к которым можно было закрыть доступ. По её словам, Америка будет "продвигаться вперёд".

Представители руководства США, оказавшиеся в ответных санкционных списках РФ, не планировали визитов в нашу страну. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"В первую очередь я отмечу, что президент Байден — младший, они могли подвергнуть санкциям его отца", — сказала пресс-секретарь резиденции в Вашингтоне.

Она добавила, что никто из списка не планировал поездок в Россию и не обладает банковскими счетами, к которым можно было бы закрыть доступ, поэтому Псаки заключила, что Америка будет "продвигаться вперёд".

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Ранее Лайф писал, что Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Псаки и Клинтон. Всего в стоп-листе значится 13 фамилий, меры начинают действовать с сегодняшнего дня, 15 марта.

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Никита Осипов

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