Пасечник: Обстрелы ВСУ мешают вывезти тела погибших из Попаснянского района
Глава ЛНР рассказал, что эвакуация тел с места массового расстрела мирных жителей пока не представляется возможной. Ранее отступающие войска использовали людей в качестве живого щита.
Тела мирных жителей, расстрелянных украинскими националистами в районе Попаснянской железной дороги, не удаётся эвакуировать из-за массированного обстрела ВСУ, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Отступающие войска врага выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавших сопротивление или пытавшихся бежать расстреливали. Некоторым удалось выжить. На данный момент мы не можем провести эвакуацию тел из-за массированных обстрелов вооружённых формирований Украины", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что на месте массового расстрела мирных граждан бойцами ВСУ нашли выживших. До этого 13 марта войска ЛНР обнаружили места массового расстрела. По данным республики, украинские военные выгоняли людей из подвалов и прикрывались ими при отступлении. Тех, кто отказывался и пытался убежать, расстреливали.