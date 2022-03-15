Пасечник: Обстрелы ВСУ мешают вывезти тела погибших из Попаснянского района

Глава ЛНР рассказал, что эвакуация тел с места массового расстрела мирных жителей пока не представляется возможной. Ранее отступающие войска использовали людей в качестве живого щита.

Тела мирных жителей, расстрелянных украинскими националистами в районе Попаснянской железной дороги, не удаётся эвакуировать из-за массированного обстрела ВСУ, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Отступающие войска врага выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавших сопротивление или пытавшихся бежать расстреливали. Некоторым удалось выжить. На данный момент мы не можем провести эвакуацию тел из-за массированных обстрелов вооружённых формирований Украины", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".