МИД: Данные о создании РФ "помех" по возобновлению ядерной сделки с Ираном — вбросы

Данные о создании Россией "помех" по возобновлению ядерной сделки с Ираном — это вбросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последние дни высокопоставленные представители администрации США, а также ряд влиятельных западных СМИ принялись обсуждать тему якобы создаваемых Россией "помех" восстановлению реализации СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. Лайфа). Информационные вбросы на этот счёт быстро раздулись до размеров политической сенсации, на чём её авторы стремятся заработать себе очки", — отметила Захарова.

Она добавила, что причиной для таких действий является стремление США скрыть факт того, что в 2018 году страна пошла на односторонний разрыв договорённостей. По словам Захаровой, наша страна все эти годы настойчиво добивалась, чтобы Вашингтон отказался от курса на подрыв консенсусных решений Совета Безопасности ООН, однако их позиция не менялась.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что обсуждение по ряду принципиальных аспектов ещё не завершено, идёт точечная дошлифовка текста. Кроме того, она выразила надежду, что западные коллеги понимают, "какая ответственность лежит на их плечах".