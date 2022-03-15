Байден утвердил бюджет, предусматривающий выделение $13,6 млрд Украине
Парламент согласовал включение в финансовый план около 780 миллиардов долларов расходов на оборонные нужды Соединённых Штатов. На все остальные сферы отводится меньше — около 730 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден подписал утверждённый американском Конгрессом бюджет на остаток года, включающий помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов. Она включена в финансирование правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года). Общая сумма расходов бюджета — 1,5 триллиона долларов.
Байден во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа назвал историческим событием включение в американский бюджет пункта о выделении сразу 13,6 миллиарда долларов Украине.
Он также поблагодарил руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением ресурсов, необходимых для реакции на сложившейся кризис.
Ранее Лайф писал, что Конгресс США согласовал этот пакет финансового плана 11 марта. Тогда сообщалось, что американский бюджет предусматривает 780 миллиардов долларов на оборонные нужды и примерно 730 миллиардов долларов на расходы в иных сферах.
Facebook / The White House