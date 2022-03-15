Байден утвердил бюджет, предусматривающий выделение $13,6 млрд Украине

Президент США Джо Байден подписал утверждённый американском Конгрессом бюджет на остаток года, включающий помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов. Она включена в финансирование правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года). Общая сумма расходов бюджета — 1,5 триллиона долларов.

Байден во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа назвал историческим событием включение в американский бюджет пункта о выделении сразу 13,6 миллиарда долларов Украине.

Он также поблагодарил руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением ресурсов, необходимых для реакции на сложившейся кризис.