Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР

Снаряд упал в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке. Сообщается, что повреждено остекление нескольких домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.

Последствия ракетного удара ВСУ по Макеевке. Видео © Telegram / SHOT

Вооружённые силы Украины вновь применили комплекс "Точка-У" для удара по Донбассу. На этот раз ракета была выпущена по Макеевке, что в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).









"По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов", — говорится в сообщении.