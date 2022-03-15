Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР

Вооружённые силы Украины вновь применили комплекс "Точка-У" для удара по Донбассу. На этот раз ракета была выпущена по Макеевке, что в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).