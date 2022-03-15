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15 марта, 19:26

Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР

Снаряд упал в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке. Сообщается, что повреждено остекление нескольких домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.

Последствия ракетного удара ВСУ по Макеевке. Видео © Telegram / SHOT

Вооружённые силы Украины вновь применили комплекс "Точка-У" для удара по Донбассу. На этот раз ракета была выпущена по Макеевке, что в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

  • Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
    Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
  • Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
    Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
  • Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
    Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
  • Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР
    Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР

Последствия удара ВСУ по Макеевке. Фото © Представительство СЦКК в ДНР

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"По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов", — говорится в сообщении.

Также предварительно пока известно о четырёх пострадавших, один из которых ребёнок.

Лавров: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов

Лавров: Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" показывает истинное лицо киевских радикалов

Как сообщал Лайф, 14 марта обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка. Количество жертв достигло 21 человека. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе был объявлен траур по погибшим.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артем Порвин

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