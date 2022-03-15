ЕС запретил поставки чёрной икры в Россию

ЕС запретил поставки в Россию предметов роскоши. В них включены дорогие автомобили, премиальные духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и чёрная икра. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором во вторник были опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Запрещены продажа, поставка, передача или экспорт люксовых товаров компании или частному лицу из России для использования в стране", — говорится в сообщении.

Указывается, что речь идёт об автомобилях дороже 50 тысяч евро и мотоциклах дороже 5 тысяч евро. Для других товаров указана предельная стоимость более 300 евро за единицу.

Что же касается чёрной икры, то отметим, что основной естественный нерест осетров находится на Волге в России и на юге Каспийского моря в Иране. Именно российский осётр и даёт традиционную чёрную икру, которую принято подавать на дипломатических приёмах.

Примечателен тот факт, что Евросоюз не стал запрещать импорт из России икры и водки в рамках четвёртого пакета санкций. Там пояснили, что пакет направлен "на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши из ЕС", а не наоборот.