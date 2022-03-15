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Опубликовано 15 марта 2022, 19:43

Подоляк: Переговоры Украины и России продолжатся завтра

Советник главы офиса Зеленского отметил, что дискуссия очень сложная и жесткая, есть "фундаментальные противоречия", но остаётся и возможность для компромисса.

Переговоры делегаций Киева и Москвы по ситуации на Украине продолжатся завтра. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Мы продолжим завтра. Очень сложный и жёсткий переговорный процесс", — написал Подоляк в "Твиттере".

Советник офиса Зеленского добавил, что "есть фундаментальные противоречия", однако присутствует и возможность компромисса. Пока в переговорах будет перерыв, профильные подгруппы будут продолжать работу.

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

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ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии

Андрей Григорьев
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