Подоляк: Переговоры Украины и России продолжатся завтра
Советник главы офиса Зеленского отметил, что дискуссия очень сложная и жесткая, есть "фундаментальные противоречия", но остаётся и возможность для компромисса.
Переговоры делегаций Киева и Москвы по ситуации на Украине продолжатся завтра. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Мы продолжим завтра. Очень сложный и жёсткий переговорный процесс", — написал Подоляк в "Твиттере".
Советник офиса Зеленского добавил, что "есть фундаментальные противоречия", однако присутствует и возможность компромисса. Пока в переговорах будет перерыв, профильные подгруппы будут продолжать работу.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии