Подоляк: Переговоры Украины и России продолжатся завтра

Советник главы офиса Зеленского отметил, что дискуссия очень сложная и жесткая, есть "фундаментальные противоречия", но остаётся и возможность для компромисса.

Переговоры делегаций Киева и Москвы по ситуации на Украине продолжатся завтра. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Мы продолжим завтра. Очень сложный и жёсткий переговорный процесс", — написал Подоляк в "Твиттере".

Советник офиса Зеленского добавил, что "есть фундаментальные противоречия", однако присутствует и возможность компромисса. Пока в переговорах будет перерыв, профильные подгруппы будут продолжать работу.