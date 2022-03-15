Украинский парламент отменил ограничения на труд женщин в тяжёлых условиях
А работодатели получили право привлекать сотрудников в ночное время, к сверхурочной трудовой деятельности, в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Верховная рада Украины одобрила поправки в трудовое законодательство страны в условиях военного положения. В числе ключевых изменений отмена ограничения на применение труда женщин на тяжёлых работах. Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Слуга народа".
"Отменены ограничения на применение труда женщин на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, подземных работах", — отмечается в сообщении.
В числе других изменений отмена ограничений на работу в ночное время, привлечение к ночным и сверхурочным работам, работу в выходные. Также теперь украинцев можно привлекать к труду в праздничные и нерабочие дни. Изменения коснулись и порядка направления в командировки.
Ещё одним ключевым новшеством стало то, что работодатель вправе сам определять время начала и окончания трудового дня. При этом нормальная продолжительность рабочего времени в неделю установлена в 60 часов.
Ранее Лайф писал, что Верховная рада продлила на Украине военное положение на 30 суток. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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