Украинский парламент отменил ограничения на труд женщин в тяжёлых условиях

Верховная рада Украины одобрила поправки в трудовое законодательство страны в условиях военного положения. В числе ключевых изменений отмена ограничения на применение труда женщин на тяжёлых работах. Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Слуга народа".

"Отменены ограничения на применение труда женщин на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, подземных работах", — отмечается в сообщении.

В числе других изменений отмена ограничений на работу в ночное время, привлечение к ночным и сверхурочным работам, работу в выходные. Также теперь украинцев можно привлекать к труду в праздничные и нерабочие дни. Изменения коснулись и порядка направления в командировки.