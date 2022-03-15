Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной

Объявление бесполётной зоны над Украиной означало бы появление риска военного противостояния НАТО с Россией, а этого никто не хочет. Об этом заявил на форуме, организованном газетой "Вельт", канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также подчеркнул единство такого мнения с другими западными лидерами.

"Мы не будем устанавливать бесполётные зоны над Украиной. Это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами. С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими союзниками мы едины во мнении", — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что "военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно". Политик отметил, что такого конфликта "никто не может хотеть".