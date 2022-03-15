Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной
Канцлер ФРГ подчеркнул, что это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами.
Объявление бесполётной зоны над Украиной означало бы появление риска военного противостояния НАТО с Россией, а этого никто не хочет. Об этом заявил на форуме, организованном газетой "Вельт", канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также подчеркнул единство такого мнения с другими западными лидерами.
"Мы не будем устанавливать бесполётные зоны над Украиной. Это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами. С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими союзниками мы едины во мнении", — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что "военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно". Политик отметил, что такого конфликта "никто не может хотеть".
Как сообщал ранее Лайф, постпред США при НАТО Смит заявила, что альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной. По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".
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