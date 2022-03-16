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15 марта, 21:11

Зеленский запретил отрицать в стране "агрессию России"

Гражданам под угрозой уголовного преследования теперь нельзя называть происходящее в стране внутриукраинским или гражданским конфликтом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится запрет на отрицание "агрессии России". За это теперь предусмотрена уголовная ответственность.

"Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора", — сообщили в Комитете гуманитарной и информационной политики Украины.

"Государством-агрессором" на Украине уже несколько лет принято называть Россию. Закон запрещает гражданам страны говорить о нынешней ситуации в стране как о внутриукраинском или гражданском конфликте.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Верховной рады.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Андрей Григорьев

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