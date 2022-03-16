Зеленский запретил отрицать в стране "агрессию России"

Гражданам под угрозой уголовного преследования теперь нельзя называть происходящее в стране внутриукраинским или гражданским конфликтом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится запрет на отрицание "агрессии России". За это теперь предусмотрена уголовная ответственность.

"Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора", — сообщили в Комитете гуманитарной и информационной политики Украины.