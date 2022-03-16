Превысивший скорость американец обвинил в этом Путина

Задержанный за превышение скорости водитель из Флориды обвинил в своём правонарушении президента России Владимира Путина. Он решил воспользоваться методом американских политиков.

Как сообщает New York Post, нарушитель был задержан сотрудниками полиции в округе Флаглер за то, что ехал со скоростью 80 км/ч при максимально допустимой в 50 км/ч. Согласно кадрам видеозаписи, мужчина назвал множество причин своего правонарушения, в том числе то, что он только что получил машину и пытался вывести её из "спортивного режима". А поскольку ни одна из версий не оказалась правдоподобной, мужчина упрекнул в произошедшем Путина.

"Я только что узнал, что Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался попасть домой, чтобы узнать, что происходит", — заявил американец.

Очевидно, что методика американских политиков, обвиняющих Россию, к примеру, в росте цен на бензин в США, едва ли помогла нарушителю — ему придётся отвечать за превышение скорости.