Превысивший скорость американец обвинил в этом Путина
Мужчина назвал множество причин, но, когда ни одна из них не оказалась правдоподобной, он в конце концов придумал, как свалить вину на российского лидера.
Превысивший скорость американец обвинил в этом Путина. Кадр из видео © YouTube-канал / Flagler County Sheriff's Office
Задержанный за превышение скорости водитель из Флориды обвинил в своём правонарушении президента России Владимира Путина. Он решил воспользоваться методом американских политиков.
Как сообщает New York Post, нарушитель был задержан сотрудниками полиции в округе Флаглер за то, что ехал со скоростью 80 км/ч при максимально допустимой в 50 км/ч. Согласно кадрам видеозаписи, мужчина назвал множество причин своего правонарушения, в том числе то, что он только что получил машину и пытался вывести её из "спортивного режима". А поскольку ни одна из версий не оказалась правдоподобной, мужчина упрекнул в произошедшем Путина.
"Я только что узнал, что Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался попасть домой, чтобы узнать, что происходит", — заявил американец.
Очевидно, что методика американских политиков, обвиняющих Россию, к примеру, в росте цен на бензин в США, едва ли помогла нарушителю — ему придётся отвечать за превышение скорости.
Ранее Лайф сообщал, что житель Чикаго попросил Россию помочь США из-за дорогого бензина. По его словам, галлон топлива стоит теперь больше пяти долларов, чего не было никогда, а цена за стаканчик кофе из "Старбакса" поднялась больше чем в два раза.