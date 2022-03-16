Терапевт Романенко рассказал, каков оптимальный срок восстановления после ковида

Норма для восстановления организма после ковида — месяц, считает терапевт Татьяна Романенко. По её мнению, если за четыре недели человек не пришёл в себя, значит, болезнь оставила в организме следы. Она напомнила, что при ОРВИ детям давали освобождение от физкультуры на две недели. Но у каждой инфекции свой оптимальный период, добавила эксперт.

"Что касается коронавируса, кому-то достаточно четыре недели, а у кого-то период восстановления затягивается до двенадцати недель. Всё, что до четырёх недель, — это норма, а если он за месяц не восстанавливается, значит, болезнь оставила в организме следы", — сказала Татьяна Романенко в интервью порталу Ura.ru.

Главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина же добавила, что период восстановления зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия сопутствующих заболеваний. Например, у маленьких детей, которые переносили лёгкую форму, восстановительный период после коронавируса не отличается от случая с любым ОРЗ.

"А если взять человека пожилого с сопутствующими заболеваниями, который перенёс тяжёлую пневмонию, период восстановления может затянуться. Нужно учитывать, что тяжёлая пневмония оставляет после себя фиброз лёгких. И какие-то остаточные проявления могут на всю жизнь сохраниться", — рассказала Мескина.

Хотя и юные пациенты не всегда быстро приходят в норму. Например, с мультисистемным воспалительным синдромом, в зависимости от поражения сердца детей наблюдают от шести месяцев до года. А состояние людей, у которых сформировался инсульт или инфаркт на фоне ковида, будет зависеть от того, в каком участке произошло нарушение органа. Период реабилитации в этой ситуации может занять даже годы. Врач подчеркнула, что всё также зависит от конкретного осложнения.