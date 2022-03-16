Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО
По мнению Качиньского, это должна быть группировка, "которая будет в состоянии себя защитить", при этом будет защищена ещё и вооружёнными силами.
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, посетивший Киев, предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Об этом он сказал на брифинге в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины", — приводит Польское телевидение слова Качиньского.
Он добавил, что это "не будет безоружная миссия". По его мнению, она "будет служить миру", при этом должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект утвердила Верховная рада.
Telegram / Zelensiy / Official