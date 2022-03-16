Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, посетивший Киев, предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Об этом он сказал на брифинге в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины", — приводит Польское телевидение слова Качиньского.