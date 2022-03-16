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15 марта, 22:21

"Ужасный сюрприз": В итальянском аэропорту среди "гумпомощи" Украине обнаружили боеприпасы

О таком подлоге рассказали в местном профсоюзе. Военный груз под видом гуманитарного должны были доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а затем переправить оттуда в Незалежную.

Работники аэропорта Пизы имени Галилео Галилея отказались загружать для отправки на Украину военные грузы под видом гуманитарной помощи. Там объявили о намерении провести акцию протеста. По свидетельству рабочих, прибыв к отгрузке гумгруза, они обнаружили ящики, набитые различными видами оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Отправляются "гуманитарные" рейсы, которые должны быть заполнены провизией, продуктами питания, медикаментами для измученного бомбёжками и боями населения Украины. Но это не так!" — рассказывает Оltre.tv.

По данным профсоюза, никакой реакции и ответа от властей на протест пока не последовало. Как утверждается на сайте профсоюзного отделения Пизы, эти грузы должны были доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а затем переправить оттуда на Украину. Профсоюз потребовал немедленно заблокировать грузы, "замаскированные под гуманитарную помощь", и объявил, что выйдет на митинг против этого в субботу, 19 марта. Как подчёркивают сотрудники, кроме того что они в целом против поставок оружия в Незалежную, это ещё связано и с техникой безопасности: отправлять военные грузы из гражданского аэропорта нельзя.

"Горький и ужасный сюрприз... Решительно осуждаем этот подлог, циничное использование "гуманитарного" прикрытия для продолжения разжигания войны на Украине", — сказано в заявлении рабочих.

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Ранее Лайф писал, что Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы". Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым вооружением.

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Flickr / usairforce

Арина Родионова

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