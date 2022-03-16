"Ужасный сюрприз": В итальянском аэропорту среди "гумпомощи" Украине обнаружили боеприпасы

По данным профсоюза, никакой реакции и ответа от властей на протест пока не последовало. Как утверждается на сайте профсоюзного отделения Пизы, эти грузы должны были доставить на военные базы США и НАТО в Польше, а затем переправить оттуда на Украину. Профсоюз потребовал немедленно заблокировать грузы, "замаскированные под гуманитарную помощь", и объявил, что выйдет на митинг против этого в субботу, 19 марта. Как подчёркивают сотрудники, кроме того что они в целом против поставок оружия в Незалежную, это ещё связано и с техникой безопасности: отправлять военные грузы из гражданского аэропорта нельзя.