7 причин, по которым Украину так и не взяли в НАТО Владимир Зеленский признал, что стране пора отказаться от мысли о членстве в Североатлантическом альянсе. Но президент Украины лукавит: причины отказа были известны давно. 83381 83381 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

В 2019 году власти Украины изменили Конституцию и внесли в неё вступление страны в ЕС и НАТО в качестве стратегических целей страны. Начиная с первого президента Украины официальный Киев не раз делал заявления о вероятном вступлении в альянс, а в 2002 году президент Леонид Кучма даже подписал соответствующий указ. Однако Украина по-прежнему не в НАТО. И нынешний президент Зеленский сегодня публично признал, что ей там и не бывать. "Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", — заявил он. Почему власти Незалежной так и не исполнили свою заветную мечту, несмотря на политику "открытых дверей", проводимую альянсом? Причин для этого несколько, и почти все они лежат на поверхности.

Причина № 1: Украину не берут в НАТО потому, что она там не нужна

Несмотря на то что альянс благодаря сотрудничеству с руководством этой страны значительно продвинулся на восток и укрепил свои рубежи в непосредственной близости от российской границы, никаких заявлений о партнёрстве не делали. Вашингтон и европейские страны старательно готовили для себя военные базы, завозили инструкторов для обучения украинских военнослужащих, но, как только началась российская "Операция Z", от Украины моментально дистанцировались, мол, страна не входит в НАТО, а значит, и воевать за неё никто не обязан. Эта возможность (дистанцироваться) и была ключевой на протяжении всего "сотрудничества" альянса с Украиной. Главная мысль была в том, чтобы накачать Незалежную оружием и пустить на убой, оставаясь в стороне и наблюдая за результатом. Принятие Украины в свои ряды означало бы для Европы и США принятие на себя всех обязательств, которые альянсу невыгодны и попросту опасны, ведь, несмотря на воинственную риторику Запада, погибать в ядерной войне не готов ни один европейский (и тем более американский) политик.

Причина № 2: НАТО опасается открытого конфликта с Россией

НАТО — это далеко не только США. Но основатель альянса, будучи самым мощным в военном плане игроком, по умолчанию принимает на себя функции главной ударной силы. Все члены НАТО и "попутчики" надеются, что Большой брат в случае чего защитит их интересы. США понимают всю ответственность, что на них возложена, и те страны, что вызывают у них сомнения в плане адекватности, получают от ворот поворот. Когда в 2018 году президент Порошенко спровоцировал российско-украинский конфликт в Керченском проливе, (на тот момент) вице-президент США Байден немедленно призвал Украину к деэскалации, хоть и по привычке возложил на Россию ответственность за этот инцидент.

Джо Байден. Фото © Getty Images / Win McNamee

А за два года до этого в секретном, но позднее обнародованном разговоре с Порошенко, который готовил диверсию в Крыму, Байден убеждал его действовать в вопросах Крыма и Донбасса "политическими методами, без применения военной силы или диверсионных методов", поскольку это может привести к потере государственности страны. Наконец, в 2021 году Байден, уже будучи президентом США, чётко дал понять , что Украина не соответствует критериям, необходимым для членства в НАТО, и что стране, чтобы приобщиться к демократическим ценностям, ещё предстоит побороть коррупцию и выполнить План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ). А Украина даже не является участником этого ПДЧ, то есть, проще говоря, находится даже не в "предбаннике", а на улице.

Причина № 3: вступление Украины в НАТО неизбежно спровоцирует кризис глобальной безопасности

В доктринальных документах Украины чётко сказано, что Россия — противник. Об этом напоминал президент России Владимир Путин на пресс-конференции с Макроном в начале февраля этого года. Летом прошлого года президент России отмечал, что участие Украины в НАТО позволило бы альянсу поставить свои ракеты так близко, что их подлётное время до Москвы станет непозволительно коротким. В перспективе это могло бы дать США возможность реализовать стратегию быстрого глобального удара — Prompt Global Strike, или PGS. Но США не хотят прямой конфронтации с Россией, поскольку превращение территории США в бесплодную радиоактивную пустыню — слишком большая плата за членство Украины в НАТО. Вместо прямого принятия страны в альянс вредить России начали окольными путями, размещая базы рядом с российской границей и накачивая киевский режим инструкторами и вооружениями. Ни то ни другое, к слову, Украине не помогло.

Причина № 4: Европа не хочет видеть Украину в НАТО

В ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для положительного решения вопроса по поводу членства Украины 30 членов организации должны прийти к единому мнению. Но консенсуса по этому вопросу в НАТО нет и, скорее всего, не будет. Генсек добавил, что блок укрепляет свои отношения с Украиной, но, поскольку говорить о членстве однозначно невозможно, она не попадает под действие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Консенсус — краеугольный камень членства в организации. Он не означает, что все одинаково горячо поддерживают то или иное действие, но он говорит о том, что ни у кого не было достаточных оснований, чтобы выступить против. Значит, основания выступить против решения по поводу членства Украины есть у многих представителей НАТО. Резко против вступления Украины в НАТО высказывались первые лица Венгрии, Хорватии, Германии, Франции и целого ряда других государств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Ali Balikci / Anadolu Agency

Причина № 5: украинцы не поддерживают вступление страны в НАТО

Украинский институт будущего (UIF) совместно с "Нью имидж маркетинг групп" в прошлом году провёл опрос о вступлении Украины в НАТО. Оказалось, что меньше 40% украинцев поддерживают вступление в альянс, треть граждан относятся к такой перспективе негативно, остальные не определились до конца со своей позицией. Не стоит забывать о гражданах Украины, выступающих за развитие отношений с Россией, которым в целях безопасности приходилось скрывать свои взгляды. Они ни в какую официальную выборку попросту не попали. В соцопросе также не участвовали граждане на тот момент непризнанных республик ЛНР и ДНР. На форуме "Украина 30" Зеленский заявил с уверенностью, что членство в НАТО — вопрос "безопасности и благополучия" страны и что эту инициативу поддерживает "убедительное большинство" граждан. Но статистика свидетельствует об обратном. И это с учётом массированной работы антироссийской пропаганды, действовавшей на территории этой страны на протяжении восьми лет. Отсутствие единодушия по вопросу среди населения — тоже важный пункт, по которому НАТО не торопилось с принятием решения. Украинцы опасаются, что власти страны поведут себя неадекватно и откажутся выполнять требования альянса по аналогии с Минскими соглашениями.

Причина № 6: коррупция на Украине

Рейтинг Transparency International , занимающейся вопросами коррупции в разных странах, показал, что Украина занимает 117-е место среди 180 государств по уровню коррумпированности. Двадцати трём процентам пользователей государственных услуг приходится давать чиновникам на лапу. В список принципов укрепления этических основ НАТО входят предотвращение коррупции и борьба с ней. Справедливости ради следует сказать, что в США с этим вопросом тоже явно не всё гладко. Согласно опросу, 80% американцев считают проблему коррупции одной из самых серьёзных в стране. Но, поскольку Украина в вопросе членства в НАТО — просящая сторона, с неё и спрашивают строже.

Повальная коррупция в рядах чиновников и военных делает Незалежную "персоной нон-грата" в рядах альянса. Навскидку можно назвать несколько проблем, к которым она приводит: взятки и кумовство при наборе в армию и при повышении по службе, "мёртвые души" среди солдат, воровство, расхищение оружия и предметов снабжения с целью продажи налево. Украина для НАТО слишком своевольна, непредсказуема и хаотична.

Причина № 7: численность армии Украины слишком мала, а современного оружия нет

Несмотря на заявленные программы обучения по западным стандартам, ВСУ по-прежнему не способны вписаться в структуру НАТО сразу по нескольким причинам. STANAG, или натовское Соглашение по стандартизации, подразумевает не просто новейшее оружие, изменение внешнего вида армии и косметический ремонт в виде переименования воинских званий "под НАТО". Это целая система внутреннего взаимодействия, обмена разведданными, прохождения команд и управления. Реформы украинской армии носили внешний характер и не затронули вопросов структурного характера. Британские и американские специалисты тренировали батальонную тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Это факт. Но уровень обучаемости украинских военных оставлял желать лучшего, а после начала "Операции Z" передовые подразделения, равно как и все важнейшие объекты ВСУ, были стёрты в порошок высокоточным оружием.

Уничтожение высокоточным боеприпасом замаскированного пункта управления ВСУ в Киевской области. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В 2019 году подполковник Армии США Роберт Трейси, ранее командовавший первым батальоном 502-го пехотного полка в Теннесси, назвал украинских военных "ленивыми и жадными пьяницами с низким уровнем образования". Эти выводы он сделал после того, как поработал военным инструктором на Яворовском полигоне. Среди главных проблем Трейси назвал нежелание учить английский, саботаж собственных военных инструкторов, воровство оружия и неспособность выполнять даже простые задачи. Трейси подчеркнул, что украинское командование знает о повальном алкоголизме в рядах солдат и закрывает на это глаза. "Украинские военные — самое слабое звено полигона", — отметил он. Ещё и по этой причине НАТО не торопилось с принятием Украины в свои ряды.

Почему Украину не берут в НАТО? 0 Боятся войны с Россией Боятся неадекватного руководства Украины У Украины нет денег, с них нечего взять

Авторы Евгений Жуков