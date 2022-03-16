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Опубликовано 16 марта 2022, 02:45

Украинский премьер призвал США и ЕС не выдавать визы россиянам

Премьер Украины Денис Шмыгаль. Фото © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL

Премьер Украины Денис Шмыгаль. Фото © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL

А восстанавливать экономику своей страны Денис Шмыгаль рассчитывает в том числе на "репарациях", которых он рассчитывает добиться от Москвы за "Операцию Z".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз и США отказывать россиянам в выдаче виз. С таким предложением он выступил в Киеве после встречи с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьерами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей.

"Визы для граждан России должны быть отменены", — сказал Шмыгаль после переговоров и предложил США И ЕС признать РФ страной, "спонсирующей терроризм".

Согласно его подсчётам, экономика Украины нуждается в 500 миллиардах долларов для восстановления. Премьер страны призвал зарубежных партнёров создать соответствующий фонд и наполнять его. Также он рассчитывает на то, что Киев получит некие "репарации" от России за военную специальную "Операцию Z" на Украине.

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"Предварительные расчёты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счёт средств репараций Российской Федерации, и за счёт средств наших партнёров", сказал Шмыгаль.

А пока он призвал расширять персональные санкции против россиян, причём считает, что они должны коснуться не только руководства страны, но и всех госслужащих — "от министров до депутатов Госдумы, до руководителей органов местного самоуправления".

Напомним, ряд западных стран ввели санкции в отношении нашей страны в связи с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Андрей Григорьев
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