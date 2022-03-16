Украинский премьер призвал США и ЕС не выдавать визы россиянам
Премьер Украины Денис Шмыгаль. Фото © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL
А восстанавливать экономику своей страны Денис Шмыгаль рассчитывает в том числе на "репарациях", которых он рассчитывает добиться от Москвы за "Операцию Z".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз и США отказывать россиянам в выдаче виз. С таким предложением он выступил в Киеве после встречи с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьерами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей.
"Визы для граждан России должны быть отменены", — сказал Шмыгаль после переговоров и предложил США И ЕС признать РФ страной, "спонсирующей терроризм".
Согласно его подсчётам, экономика Украины нуждается в 500 миллиардах долларов для восстановления. Премьер страны призвал зарубежных партнёров создать соответствующий фонд и наполнять его. Также он рассчитывает на то, что Киев получит некие "репарации" от России за военную специальную "Операцию Z" на Украине.
"Предварительные расчёты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счёт средств репараций Российской Федерации, и за счёт средств наших партнёров", — сказал Шмыгаль.
А пока он призвал расширять персональные санкции против россиян, причём считает, что они должны коснуться не только руководства страны, но и всех госслужащих — "от министров до депутатов Госдумы, до руководителей органов местного самоуправления".
Напомним, ряд западных стран ввели санкции в отношении нашей страны в связи с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.