Украинский премьер призвал США и ЕС не выдавать визы россиянам

А восстанавливать экономику своей страны Денис Шмыгаль рассчитывает в том числе на "репарациях", которых он рассчитывает добиться от Москвы за "Операцию Z".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз и США отказывать россиянам в выдаче виз. С таким предложением он выступил в Киеве после встречи с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьерами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей.

"Визы для граждан России должны быть отменены", — сказал Шмыгаль после переговоров и предложил США И ЕС признать РФ страной, "спонсирующей терроризм".

Согласно его подсчётам, экономика Украины нуждается в 500 миллиардах долларов для восстановления. Премьер страны призвал зарубежных партнёров создать соответствующий фонд и наполнять его. Также он рассчитывает на то, что Киев получит некие "репарации" от России за военную специальную "Операцию Z" на Украине.

"Предварительные расчёты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счёт средств репараций Российской Федерации, и за счёт средств наших партнёров", — сказал Шмыгаль.