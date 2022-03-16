"Зона турбулентности": Брокер Самойлов объяснил, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости

Рынку недвижимости в России в нынешних непростых условиях нужна точка опоры, которую он пока не нашёл. Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риэлторов, брокер Олег Самойлов.

"Мы попали в зону турбулентности, и рынок на эту ситуацию влиять не может. Рынку нужна точка опоры, которая пока не найдена", – говорит специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он отмечает, что многие продавцы сейчас решили снять объекты с продажи, поскольку не понимают, насколько она целесообразна. Некоторые переходят на аренду. Также снизился спрос, поскольку покупатели также в зоне неопределённости.

"Средняя цена за квадратный метр пока не изменилась, строящееся жилье не затормозилось. Рынок замер в поисках ответа, в какие условия он попал. Но важно отметить, что больше, чем год, туманность не продлится. Рынок всегда отыгрывал любые новости и находил точки опоры", — подытожил Самойлов.