Диетолог Соломатина рассказала, чем можно перекусить перед сном без угрызений совести

Белковая пища поможет улучшить качество сна, вечером хорошим вариантом для перекуса будут, например, два яичных белка или нежирный творог. Такую рекомендацию дала диетолог Елена Соломатина. По её мнению, в вечернее время белок гораздо предпочтительнее, чем углеводы. Подойдут также протеиновый коктейль или кусочек куриной грудки, но важно соблюдать меру, чтобы не накапливать отложения жира.

"Углеводы лучше употреблять в первой половине дня, так как они обеспечивают организм энергией. Белок необходим для выработки соматотропного гормона. Этот гормон у детей отвечает за рост, а у взрослых — за "ремонт" тканей и клеток. Чтобы он вырабатывался в адекватном количестве, на ночь нужна белковая пища", — посоветовала Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

Допустимы и кисломолочные продукты, отметила диетолог. Можно пить кефир или простоквашу, но главное, чтобы жирность была невысокой, предупредила Соломатина. Так как ночью восстанавливается наша микрофлора, все "дружественные" бактерии, которые там находятся, сыграют свою положительную роль. Кроме того, кисломолочные продукты помогут заснуть: они содержат триптофан. Это предшественник мелатонина и серотонина. Человек, с одной стороны, успокаивается, с другой — лучше засыпает.

Простые и сложные углеводы дают человеку чувство удовлетворения: организм при их употреблении вырабатывает гормон удовольствия, отметила диетолог. Однако не стоит употреблять их перед сном, даже если такой быстрый приход энергии многим позволяет быстрее заснуть. Всё потому, что углеводы — не строительный материал, их нужно на что-то расходовать. И даже если очень хочется прибавить в весе, лучше делать это за счёт белков, так как нужна мышечная ткань, а не жир. Если очень хочется сладкого, можно съесть банан: он содержит магний, оказывающий успокаивающее действие, триптофан, клетчатку и углеводы.