Регистратор IP-адресов дал компаниям из России отсрочку по платежам

Международный интернет-регистратор IP-адресов RIPE разрешил российским компаниям, подпавшим под санкции, отложить оплату за интернет-ресурсы. В письме, которое организация разослала клиентам, говорится о понимании ситуации и "прочих связанных с этим факторах, которые могут помешать некоторым произвести оплату".

"Просим вас не переживать о вашем членстве, если это так: вы не рискуете потерять членство, или ваши IP-адреса, или номера автономных систем, если вы не сможете оплатить счета в установленные для этого сроки", — приводит РБК фрагмент письма RIPE.

В письме отмечается, что у компаний по-прежнему "остаётся обязательство произвести оплату", но если "относящиеся к санкциям факторы препятствуют оплате счетов", то RIPE NCC не будет прекращать действие стандартного договора об обслуживании (SSA).

RIPE NCC — одна из пяти мировых интернет-регистратур, которая занимается распределением в России, Европе и на Ближнем Востоке IP-адресов и ASN. IP-адрес — уникальный идентификатор, состоящий из нескольких цифр, который нужен каждому устройству для выхода в Интернет.