Берлин разочаровал посла Украины неготовностью передать ей новую партию оружия
Дипломат выразил надежду на то, что процесс ускорится и украинские ВС как можно быстрее получат немецкое вооружение. Он недоволен тем, что ФРГ не берёт на себя соответствующие обязательства.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "разочарован отсутствием новых обязательств по оборонным вооружениям для Украины". Дипломат также резко раскритиковал объёмы поставок оборонительного вооружения из ФРГ.
"Мы надеемся, что этот процесс ускорится и украинские вооружённые силы как можно быстрее получат немецкое оборонительное вооружение для защиты мирного населения", — сказал Мельник в интервью газетам редакционной группы Funke.
По словам Мельника, Украине нужны "не отдельные шаги, а полный пакет помощи". 26 февраля Шольц заявил, что Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger. Тогда Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной, хотя ранее отказывался отправлять оружие, обещая ограничиться только касками.
Как рассказывал Лайф, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной. Он напомнил, что это означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами.
Wikipedia / Андрей Мельник