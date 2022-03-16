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16 марта, 01:35

Берлин разочаровал посла Украины неготовностью передать ей новую партию оружия

Дипломат выразил надежду на то, что процесс ускорится и украинские ВС как можно быстрее получат немецкое вооружение. Он недоволен тем, что ФРГ не берёт на себя соответствующие обязательства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "разочарован отсутствием новых обязательств по оборонным вооружениям для Украины". Дипломат также резко раскритиковал объёмы поставок оборонительного вооружения из ФРГ.

"Мы надеемся, что этот процесс ускорится и украинские вооружённые силы как можно быстрее получат немецкое оборонительное вооружение для защиты мирного населения", — сказал Мельник в интервью газетам редакционной группы Funke.

По словам Мельника, Украине нужны "не отдельные шаги, а полный пакет помощи". 26 февраля Шольц заявил, что Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger. Тогда Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной, хотя ранее отказывался отправлять оружие, обещая ограничиться только касками.

Шольц назвал правильным решение о поставках оружия на Украину

Шольц назвал правильным решение о поставках оружия на Украину

Как рассказывал Лайф, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной. Он напомнил, что это означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами.

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Wikipedia / Андрей Мельник

Арина Родионова

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