Берлин разочаровал посла Украины неготовностью передать ей новую партию оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "разочарован отсутствием новых обязательств по оборонным вооружениям для Украины". Дипломат также резко раскритиковал объёмы поставок оборонительного вооружения из ФРГ.

"Мы надеемся, что этот процесс ускорится и украинские вооружённые силы как можно быстрее получат немецкое оборонительное вооружение для защиты мирного населения", — сказал Мельник в интервью газетам редакционной группы Funke.

По словам Мельника, Украине нужны "не отдельные шаги, а полный пакет помощи". 26 февраля Шольц заявил, что Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger. Тогда Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной, хотя ранее отказывался отправлять оружие, обещая ограничиться только касками.