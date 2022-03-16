Обозреватель Spiegel указал на три признака заката доллара

Доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты. Такого мнения придерживается немецкий экономист Хенрик Мюллер.

В своей колонке для Spiegel он назвал сразу три фактора, которые заставляют усомниться в непоколебимости позиций американской валюты. Так, сказывается мировая инфляция, в связи с чем в США уже на 8% поднялись цены. По мнению Мюллера, ослабить доллар могут и антироссийские санкции.

"Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьёзно навредит доллару", — заявил Мюллер.

Экономист не оставил без внимания и ситуацию на Украине, которая, по его мнению, развивается непредсказуемо и влияет на мировую экономику, меняя расклад сил на финансовом рынке, и на образование новых блоков.