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16 марта, 00:48

"Ведомости": В России могут повысить лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок

Такая мера содержится в обновлённом плане первоочередных действий по развитию экономики в условиях санкций. По данным газеты, решение могут принять только после 17 марта.

Правительство России обсуждает возможность повышения лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физических лиц — до 1 тысячи евро. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на официальные документы.

Как отмечает газета, речь идёт об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Предложение повысить порог беспошлинной доставки содержится в обновлённом плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций.

Издание уточняет, что увеличенный порог могут установить до 1 октября 2022 года. Ответственным по этому вопросу назначили Минэкономразвития, Минфин и ФТС. Меру могут принять только после решения Евразийской экономической комиссии, заседание которой запланировано на 17 марта.

С 2020 года россияне могут не платить пошлину, если стоимость посылки не превышает 200 евро, а вес менее 31 килограмма. Если эти показатели превышены, то нужно выплатить 15% от стоимости посылки, но не менее двух евро за килограмм.

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Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Артем Порвин

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