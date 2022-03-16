"Ведомости": В России могут повысить лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок

Правительство России обсуждает возможность повышения лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физических лиц — до 1 тысячи евро. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на официальные документы.

Как отмечает газета, речь идёт об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Предложение повысить порог беспошлинной доставки содержится в обновлённом плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций.

Издание уточняет, что увеличенный порог могут установить до 1 октября 2022 года. Ответственным по этому вопросу назначили Минэкономразвития, Минфин и ФТС. Меру могут принять только после решения Евразийской экономической комиссии, заседание которой запланировано на 17 марта.

С 2020 года россияне могут не платить пошлину, если стоимость посылки не превышает 200 евро, а вес менее 31 килограмма. Если эти показатели превышены, то нужно выплатить 15% от стоимости посылки, но не менее двух евро за килограмм.