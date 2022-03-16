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16 марта, 00:22

Эксперт Александров обозначил рамки для весеннего курса рубля

Аналитик считает, что поводом для изменения ситуации может быть завершение или активизация военной специальной "Операции Z" на Украине, а также разморозка активов Центробанка РФ.

Курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения российской военной "Операции Z" на Украине, а также от условий возобновления торгов на российском фондовом рынке с участием иностранных участников. Такое мнение высказал начальник управления аналитических исследований ИК "Универ капитал" Дмитрий Александров.

"Пока диапазон 105–115 за доллар оказался в целом устойчивым", — рассказал Александров агентству "Прайм".

Эксперт назвал плюсами для рубля поступление валюты от экспортёров, действующих в условиях повышенных цен, отсутствие высокого спроса со стороны импортёров, ограничения на использование валюты и давление на спекулятивные покупки. Минусы, по словам собеседника агентства, это высокая степень неопределённости и замороженные возможности Банка России.

По мнению Александрова, поводом для изменения ситуации может быть завершение или активизация "Операции Z", возникновение конфликтных событий в иных регионах мира, разморозка активов ЦБ, увеличение экспорта по другим направлениям.

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Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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