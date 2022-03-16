Эксперт Александров обозначил рамки для весеннего курса рубля
Аналитик считает, что поводом для изменения ситуации может быть завершение или активизация военной специальной "Операции Z" на Украине, а также разморозка активов Центробанка РФ.
Курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения российской военной "Операции Z" на Украине, а также от условий возобновления торгов на российском фондовом рынке с участием иностранных участников. Такое мнение высказал начальник управления аналитических исследований ИК "Универ капитал" Дмитрий Александров.
"Пока диапазон 105–115 за доллар оказался в целом устойчивым", — рассказал Александров агентству "Прайм".
Эксперт назвал плюсами для рубля поступление валюты от экспортёров, действующих в условиях повышенных цен, отсутствие высокого спроса со стороны импортёров, ограничения на использование валюты и давление на спекулятивные покупки. Минусы, по словам собеседника агентства, это высокая степень неопределённости и замороженные возможности Банка России.
По мнению Александрова, поводом для изменения ситуации может быть завершение или активизация "Операции Z", возникновение конфликтных событий в иных регионах мира, разморозка активов ЦБ, увеличение экспорта по другим направлениям.
Ранее Лайф писал, что брокер Ермоленко посоветовал, куда переложить доллары "из-под матраса". Так, например, можно доверить сбережения банковскому сектору и открыть там депозит или же приобрести еврооблигации, инвестировать в акции российских компаний.
Pexels