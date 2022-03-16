Гинцбург объяснил, скажется ли на России приостановка сотрудничества с Lancet

Приостановка сотрудничества британского медицинского журнала Lancet с российскими университетами и научно-исследовательскими центрами не страшна. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как пишет ТАСС, он отметил, что такое решение позволит развить отечественные издания, которые точно так же читают во всём мире.