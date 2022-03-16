Гинцбург объяснил, скажется ли на России приостановка сотрудничества с Lancet
Академик уверен, что это никак не отразится на работе российского научного сообщества, а, наоборот, позволит развить отечественные журналы.
Приостановка сотрудничества британского медицинского журнала Lancet с российскими университетами и научно-исследовательскими центрами не страшна. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как пишет ТАСС, он отметил, что такое решение позволит развить отечественные издания, которые точно так же читают во всём мире.
"Наши журналы тоже читают в мире. В общем, ничего страшного не вижу, если продумать тактику и правильную политику проводить по отношению к собственным журналам. Нужно себя уважать и развивать своё", — отметил Гинцбург.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.
ТАСС / Артём Геодакян