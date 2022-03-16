Япония решила больше не считать Россию "наиболее благоприятствуемой нацией"
Эти меры в торговле означают, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами. Президент США Джо Байден объявил о таких же действиях несколькими днями ранее.
Японские власти намерены отменить торговый статус "наиболее благоприятствуемой нации" для России в рамках дополнительных санкций в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что Правительство Японии может объявить о таком своём решении 16 марта. Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами. Президент США Джо Байден объявил о таком же 11 марта. Лидеры стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором пообещали поступить аналогично.
Ранее Лайф сообщал, что агентство Fitch понизило рейтинги 31 российского банка. А ранее оно снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. По мнению аналитиков, ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты по её обязательствам.
ТАСС / РБК / Олег Яковлев