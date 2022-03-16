ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из СЕ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.

"Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает Комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы", — говорится в заключении.

В принятом ПАСЕ документе отмечается, что ассамблея выражает солидарность с Украиной и украинским народом, подтверждая свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.