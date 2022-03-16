Госдеп допустил возможность контактов США с Россией по деэскалации на Украине

В Америке не исключают, что могут состояться соответствующие встречи, однако отмечают, что для этого должны быть соблюдены некоторые условия.

США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", — сказал Прайс на брифинге.