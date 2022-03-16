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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 23:05
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Госдеп допустил возможность контактов США с Россией по деэскалации на Украине

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Фото © ТАСС / АР

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Фото © ТАСС / АР

В Америке не исключают, что могут состояться соответствующие встречи, однако отмечают, что для этого должны быть соблюдены некоторые условия.

США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", сказал Прайс на брифинге.

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А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Министр подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Артем Порвин
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