ВОЗ зафиксировала 8-процентный рост заболеваемости ковидом за неделю

За минувшую неделю более 11 млн человек заразились коронавирусной инфекцией, более 43 тысяч умерли от ковида. Число выявленных случаев инфицирования выросло, а вот число летальных исходов сократилось на 17%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"После существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев CoViD-19 выросло за неделю с 7 по 13 марта на 8%", — говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ поступили сообщения о заражении 11 407 714 человек. Зарегистрировано 43 097 летальных исходов. С 28 февраля по 6 марта увеличение зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Африке (на 12%) и Европе (на 2%). В остальных трёх регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 24%). Из всех новых случаев почти половина (44%) приходится на европейские страны. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%). В остальных регионах она снизилась, причём особенно сильно в Восточном Средиземноморье (на 49%) и Африке (на 41%). В Европе зафиксировано снижение на 23%, в Америке — на 15%.

Самое большом число инфицированных за неделю в Республике Корея (2 100 171). Далее следуют Вьетнам (1 670 627), Германия (1 350 362), Нидерланды (475 290) и Франция (419 632). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (9 078). Далее следуют Россия (4 530), Бразилия (3 301), Индонезия (1 994) и Китай (1 955).