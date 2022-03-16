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15 марта, 23:40

Байден запутался и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Под смех собравшихся на мероприятии американский президент незадачливо признал свою ошибку после того, как его поправила Джилл — настоящая супруга.

<p>Джо Байден и Камала Харрис. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51904138009/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">whitehouse</a></p>

Джо Байден и Камала Харрис. Фото © Flickr / whitehouse

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Выступая с речью, он заявил, что на мероприятии отсутствует его заместитель Камала Харрис, потому что заболел "муж первой леди". А так в США называют супругу президента США.

"Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заболел коронавирусом", — сказал Байден на мероприятии в Белом доме.

Поправила президента настоящая первая леди — его жена Джилл. Под смех собравшихся Байден незадачливо признал: "Точно. Она права. Это я!" По информации Белого дома, Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом, он чувствует себя хорошо. Сама Харрис "в качестве предосторожности" решила остаться дома и продолжить сдавать тесты на ковид, несмотря на то что уже получила отрицательный результат.

Байден назвал женщину мужчиной и перепутал телефон с телевизором

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Ранее Лайф рассказывал, что Байден перепутал украинцев с иранцами. Немногим позже лидер США обратился к россиянам в заблокированной соцсети Twitter.

Также однажды американский лидер перепутал внучку со своим умершим сыном, а ещё оговорился и заявил, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

Арина Родионова

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