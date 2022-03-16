Байден запутался и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Выступая с речью, он заявил, что на мероприятии отсутствует его заместитель Камала Харрис, потому что заболел "муж первой леди". А так в США называют супругу президента США.

Поправила президента настоящая первая леди — его жена Джилл. Под смех собравшихся Байден незадачливо признал: "Точно. Она права. Это я!" По информации Белого дома, Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом, он чувствует себя хорошо. Сама Харрис "в качестве предосторожности" решила остаться дома и продолжить сдавать тесты на ковид, несмотря на то что уже получила отрицательный результат.