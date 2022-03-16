Байден запутался и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Под смех собравшихся на мероприятии американский президент незадачливо признал свою ошибку после того, как его поправила Джилл — настоящая супруга.
Джо Байден и Камала Харрис. Фото © Flickr / whitehouse
Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Выступая с речью, он заявил, что на мероприятии отсутствует его заместитель Камала Харрис, потому что заболел "муж первой леди". А так в США называют супругу президента США.
"Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заболел коронавирусом", — сказал Байден на мероприятии в Белом доме.
Поправила президента настоящая первая леди — его жена Джилл. Под смех собравшихся Байден незадачливо признал: "Точно. Она права. Это я!" По информации Белого дома, Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом, он чувствует себя хорошо. Сама Харрис "в качестве предосторожности" решила остаться дома и продолжить сдавать тесты на ковид, несмотря на то что уже получила отрицательный результат.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден перепутал украинцев с иранцами. Немногим позже лидер США обратился к россиянам в заблокированной соцсети Twitter.
Также однажды американский лидер перепутал внучку со своим умершим сыном, а ещё оговорился и заявил, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.