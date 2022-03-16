Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
По его словам, позиции на них звучат уже более реалистично. Однако украинский лидер уверен, что нужно ещё время, чтобы решения были в интересах Украины.
Переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно. Об этом в своём традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Каждому нужно работать на своём месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно", — сказал Зеленский.
Украинский лидер продолжает надеяться на то, что решения на переговорах будут приняты в пользу Киева. По его словам, позиции на них звучат уже реалистичнее.
"Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.