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16 марта, 00:15

Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными

По его словам, позиции на них звучат уже более реалистично. Однако украинский лидер уверен, что нужно ещё время, чтобы решения были в интересах Украины.

<p>Владимир Зеленский. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CbAe3ajgtst/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CbAgER8gwqo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно. Об этом в своём традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждому нужно работать на своём месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно", — сказал Зеленский.

Украинский лидер продолжает надеяться на то, что решения на переговорах будут приняты в пользу Киева. По его словам, позиции на них звучат уже реалистичнее.

"Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.

Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

Артем Порвин

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