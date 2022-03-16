Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными

По его словам, позиции на них звучат уже более реалистично. Однако украинский лидер уверен, что нужно ещё время, чтобы решения были в интересах Украины.

Переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно. Об этом в своём традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждому нужно работать на своём месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно", — сказал Зеленский.

Украинский лидер продолжает надеяться на то, что решения на переговорах будут приняты в пользу Киева. По его словам, позиции на них звучат уже реалистичнее.

"Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.