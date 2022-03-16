Адвокат Радько рассказал водителям, как действовать в случае автоподставы

На дорогах бывают "автоподставы" с участием пешеходов. Что делать, если злоумышленник притворяется пострадавшим и требует денег "здесь и сейчас" рассказал адвокат Сергей Радько.

"Если кто-то требует заплатить деньги здесь и сейчас, то это, скорее всего, мошенник. И если вы ему ответите, что у вас есть страховка и предложите оформлять все через полицию, он откажется. У него расчет именно на то, что он берет сразу нахрапом, на испуг", – посоветовал Радько в беседе с радио Sputnik.

Если же злоумышленник действует в сговоре с профессиональным "свидетелем", то адвокат советует всегда пользоваться видеорегистратором или хотя бы включить видеозапись на телефоне сразу после происшествия. Радько предупреждает, что место ДТП не следует покидать ни при каких обстоятельствах до прибытия полиции.

"Если у пострадавшего действительно есть какие-то телесные повреждения, то это событие является ДТП, и водитель с этого места уезжать никакого права не имеет. Поэтому всегда нужно оставаться на месте и вызывать полицию, даже если пострадавший вскочил и убежал", – предупреждает Радько.