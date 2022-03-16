Константинов: Крым восстановит железнодорожные пути в Херсонскую область

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении Крыма полноценно восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область Украины. Далее речь пойдёт о транзите через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова.

"Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут", — сказал Константинов в интервью РИА "Новости".

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идёт о ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска. Сейчас Константинов уточнил, что восстановят и второе направление, идущее на юго-восток Украины, в сторону города Мелитополь Запорожской области.

"Восстанавливаться будет всё. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков. Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы всё это будем восстанавливать", — сказал Константинов.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.