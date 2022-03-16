Израиль решил закрыть въезд для украинцев без специального разрешения
В Посольстве Украины также сообщили, что беженцев в этой стране не ждут. Решение израильских властей раскритиковал глава Офиса президента Незалежной Андрей Ермак.
Въезд на территорию Израиля для граждан Украины теперь возможен только со специальным разрешением, сообщили в украинском посольстве. Причём ограничено и количество въезжающих. Документ будет выдавать израильское МВД приоритетным категориям людей при определённых условиях.
"Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", — сообщили в Посольстве Украины в Израиле.
В диппредставительстве также сообщили, что въезд для беженцев будет закрыт. Решение израильских властей раскритиковал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", — заявил Ермак в своих соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что 8 марта Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины. В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса. А 13 марта Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине.
Напомним, как сообщал Лайф, в ходе одного из предыдущих звонков премьер Израиля Нафтали Бенет предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о прекращении боевых действий, однако в офисе главы Незалежной идею восприняли негативно.
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