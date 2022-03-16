Израиль решил закрыть въезд для украинцев без специального разрешения

Въезд на территорию Израиля для граждан Украины теперь возможен только со специальным разрешением, сообщили в украинском посольстве. Причём ограничено и количество въезжающих. Документ будет выдавать израильское МВД приоритетным категориям людей при определённых условиях.

"Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", — сообщили в Посольстве Украины в Израиле.

В диппредставительстве также сообщили, что въезд для беженцев будет закрыт. Решение израильских властей раскритиковал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", — заявил Ермак в своих соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что 8 марта Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины. В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса. А 13 марта Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине.