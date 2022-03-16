NTD: Экономику Кубы ждут потрясения из-за отсутствия русских туристов
До 40% общего числа иностранных гостей составляли именно граждане РФ, однако из-за украинского кризиса некоторые страны закрыли воздушное пространство для российских самолётов.
Отсутствие россиян сильно ударит по туристическому сектору Кубы, что уже ощущают местные жители. Власти Острова свободы надеются наверстать потерянное за счёт гостей из Евросоюза и Канады. Об этом сообщает американский телеканал NDT.
Как отмечается, в 2021 году остров посетило 146 тысяч россиян. Это 40 процентов от общего числа туристов. В первые два месяца этого года россиян по-прежнему было больше, чем отдыхающих из других стран.
"Последние два года нашими главными покупателями были россияне. Они были постоянными гостями на острове, а теперь их значительно меньше, возможно процентов на 80", — рассказывает местная продавщица сувениров.
По данным телеканала, власти Кубы готовились принять в этом году два с половиной миллиона туристов, в том числе 500 тысяч россиян. Но пока все рейсы из России на Кубу приостановлены. Местные власти надеются, что отсутствие россиян сможет восполнить рост числа туристов из Евросоюза и Канады.
Ранее Лайф писал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Так, "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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