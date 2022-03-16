NTD: Экономику Кубы ждут потрясения из-за отсутствия русских туристов

Отсутствие россиян сильно ударит по туристическому сектору Кубы, что уже ощущают местные жители. Власти Острова свободы надеются наверстать потерянное за счёт гостей из Евросоюза и Канады. Об этом сообщает американский телеканал NDT.

Как отмечается, в 2021 году остров посетило 146 тысяч россиян. Это 40 процентов от общего числа туристов. В первые два месяца этого года россиян по-прежнему было больше, чем отдыхающих из других стран.

"Последние два года нашими главными покупателями были россияне. Они были постоянными гостями на острове, а теперь их значительно меньше, возможно процентов на 80", — рассказывает местная продавщица сувениров.