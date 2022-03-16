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16 марта, 01:58

Экономист Зубец рассказал, в чём Запад зависит от России

Он уверен, что в руках Москвы есть стимулы, способные привести к нормализации отношений с мировым сообществом. В некоторых сферах страна сильно влияет на западную экономику.

В распоряжении России есть достаточно рычагов, чтобы ответить на вводимые западным миром экономические санкции. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что первым и самым важным таким экономическим фактором является поставка российского газа в Европу и другие страны.

"Понятно, что угрозы отключения газа для Европы — это один из стимулов начать договариваться с Россией о нормализации отношений", — заявил Алексей Зубец.

Также он напомнил о том, что Россия держит под контролем 40% поставок цветных металлов палладия и титана, которые используются в автомобилестроении. Помимо этого, Россия совместно с Украиной контролируют порядка 30−40% мирового производства инертных газов, задействованных в производстве электроники.

Экономист замечает, что Россия уже начала определённое давление, запретив в страны Запада поставки пшеницы и зерновых. В этом секторе РФ также остаётся на лидирующих позициях в мире.

"Это серьёзная угроза для этих стран, которые зависят от этих поставок", — подытожил эксперт.

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Лайф напоминает, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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Shutterstock

Артем Порвин

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