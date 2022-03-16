Экономист Зубец рассказал, в чём Запад зависит от России

В распоряжении России есть достаточно рычагов, чтобы ответить на вводимые западным миром экономические санкции. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что первым и самым важным таким экономическим фактором является поставка российского газа в Европу и другие страны.

"Понятно, что угрозы отключения газа для Европы — это один из стимулов начать договариваться с Россией о нормализации отношений", — заявил Алексей Зубец.

Также он напомнил о том, что Россия держит под контролем 40% поставок цветных металлов палладия и титана, которые используются в автомобилестроении. Помимо этого, Россия совместно с Украиной контролируют порядка 30−40% мирового производства инертных газов, задействованных в производстве электроники.

Экономист замечает, что Россия уже начала определённое давление, запретив в страны Запада поставки пшеницы и зерновых. В этом секторе РФ также остаётся на лидирующих позициях в мире.