Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс" российский нападающий "Вашингтона" сумел оставить позади по количеству шайб чеха Яромира Ягра.
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он обошёл по этому показателю чеха Яромира Ягра, забросив 767-ю шайбу.
Александр Овечкин отличился на 56-й минуте в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс". После третьего периода счёт в матче 3:3. В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. За ним идёт Горди Хоу (801).
36-летний россиянин Александр Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств. "Вашингтоном" был задрафтован в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. В 1 256 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 1 392 очка (767 шайб + 625 результативных передач).
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Как сообщал Лайф, генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Макклеллан признал, что Овечкин сейчас сталкивается с невероятным давлением, как и все хоккеисты из России. Клуб решил усилить меры по обеспечению безопасности капитана команды за счёт дополнительной охраны. "Вашингтон" поддержал российских хоккеистов команды. За клуб выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.