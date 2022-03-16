Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Александр Овечкин отличился на 56-й минуте в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс". После третьего периода счёт в матче 3:3. В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. За ним идёт Горди Хоу (801).

36-летний россиянин Александр Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств. "Вашингтоном" был задрафтован в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. В 1 256 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 1 392 очка (767 шайб + 625 результативных передач).