Нефть Brent после резкого падения в цене опять перешла к росту
Стоимость чёрного золота сейчас колеблется у отметки в 100 долларов за баррель, что само по себе является многолетним рекордом. Это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к росту и торгуется выше $100 за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки.
По состоянию на 04:10 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $100,77 за баррель (+0,86%), затем рост ускорился и стоимость энергоресурса повысилась до $100,9 за баррель (+0,99%). Накануне же цена нефти на бирже после резкого падения на 7% оказалась ниже уровня $100.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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