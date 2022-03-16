Нефть Brent после резкого падения в цене опять перешла к росту

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к росту и торгуется выше $100 за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки.

По состоянию на 04:10 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $100,77 за баррель (+0,86%), затем рост ускорился и стоимость энергоресурса повысилась до $100,9 за баррель (+0,99%). Накануне же цена нефти на бирже после резкого падения на 7% оказалась ниже уровня $100.