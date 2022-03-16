Мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к аккаунтам

Мессенджер Slack с сегодняшнего дня без предупреждения начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. Об этом говорится в заявлении компании Salesforce, которой принадлежит этот сервис.

"Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", — говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении Axios.

Администрация мессенджера сообщила, что не собирается удалять данные клиентов. Однако компании, которые находятся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока не снимут ограничения.