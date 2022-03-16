Мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к аккаунтам
Сервис пока не будет удалять данные клиентов, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к этой информации, пока ограничения не будут сняты.
Мессенджер Slack с сегодняшнего дня без предупреждения начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. Об этом говорится в заявлении компании Salesforce, которой принадлежит этот сервис.
"Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", — говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении Axios.
Администрация мессенджера сообщила, что не собирается удалять данные клиентов. Однако компании, которые находятся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока не снимут ограничения.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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