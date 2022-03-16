Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими картами

После сообщений о том, что злоумышленники слили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, мошенники начали использовать специально созданные сайты якобы для проверки этой информации. Держателям пластика предлагают ввести данные, чтобы выяснить, не попали ли они в руки злоумышленника.

"Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими", — пояснил старший специалист "Роскачества" по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он призвал не вводить данные карт на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денег.