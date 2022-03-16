Константинов: Россияне смогут ездить в Крым через Запорожье и Харьков
Спикер отметил, что такой маршрут более привычный для крымского сообщения, осталось только его "окончательно денацифицировать". Этим же путём на полуостров могут пойти основные потоки отдыхающих.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о приближении времени, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.
"Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путём пойдут в Крым основные потоки отдыхающих", — сказал Константинов в интервью РИА "Новости".
Спикер отметил, что такой маршрут короче и привычнее для крымского сообщения. Осталось только "окончательно денацифицировать".
Ранее Лайф писал, что Константинов заявил о восстановлении Крымом железнодорожных путей в Херсонскую область. Спикер отметил, что будут запущены "коммуникации, созданные потом и кровью наших предков". Далее речь пойдёт и о сообщении с Одессой и даже Харьковом.
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