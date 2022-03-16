Константинов: Россияне смогут ездить в Крым через Запорожье и Харьков

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о приближении времени, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.

"Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путём пойдут в Крым основные потоки отдыхающих", — сказал Константинов в интервью РИА "Новости".

Спикер отметил, что такой маршрут короче и привычнее для крымского сообщения. Осталось только "окончательно денацифицировать".