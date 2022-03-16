Washington Post: Сенат США одобрил резолюцию против руководства России

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за военную спецоперацию на Украине. Об этом пишет газета Washington Post. Документ не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.

Республиканец Линдси Грэм, тот самый, который призывал к убийству российского лидера, внёс документ 4 марта. Сенаторы высказались в пользу усилий Правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооружённых сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия".