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16 марта, 03:59

Washington Post: Сенат США одобрил резолюцию против руководства России

Инициатор принятия этого документа — конгрессмен Линдси Грэм. Его коллеги высказались в пользу усилий Запада по "привлечению к ответственности" Москвы за спецоперацию на Украине.

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за военную спецоперацию на Украине. Об этом пишет газета Washington Post. Документ не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.

"Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию", говорится в сообщении.

Республиканец Линдси Грэм, тот самый, который призывал к убийству российского лидера, внёс документ 4 марта. Сенаторы высказались в пользу усилий Правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооружённых сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия".

В МИД России сочли высказывание сенатора Грэма о Путине террористическим

В МИД России сочли высказывание сенатора Грэма о Путине террористическим

Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Линдси Грэма, который выступил с призывом к убийству президента России Владимира Путина. Коллеги сенатора-республиканца в Конгрессе США жёстко раскритиковали его за подобное заявление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова парламентария тем, что "в нынешней ситуации многие едут рассудком". А представитель генсека ООН призвал избегать заявлений, подобных словам Грэма о Путине.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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