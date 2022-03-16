Washington Post: Сенат США одобрил резолюцию против руководства России

Инициатор принятия этого документа — конгрессмен Линдси Грэм. Его коллеги высказались в пользу усилий Запада по "привлечению к ответственности" Москвы за спецоперацию на Украине.

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за военную спецоперацию на Украине. Об этом пишет газета Washington Post. Документ не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.

"Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию", — говорится в сообщении.