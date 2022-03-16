Российский дипломат Пилипсон: Страны Европы хотят выслужиться перед ЕС и США

Своим яростным неприятием событий на Украине отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США. Такое мнение высказал директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своём "яростном неприятии" событий на Украине", — сказал Юрий Пилипсон, беседуя с РИА "Новости".

Особенно российский МИД удивлён действиями Словении. Как отметил Пилипсон, граждане этой страны отказываются от российских государственных наград, организовывают враждебные акции возле российских представительств в Любляне.

"И это происходит на фоне учреждённого в прошлом году — причём по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы", — заметил директор департамента.