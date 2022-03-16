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16 марта, 04:14

Российский дипломат Пилипсон: Страны Европы хотят выслужиться перед ЕС и США

Особенно Москву удивляет реакция Словении, которая, как отмечают в дипломатическом ведомстве РФ, решила реализовать русофобскую политику с особым энтузиазмом.

Своим яростным неприятием событий на Украине отдельные страны Европы инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и США. Такое мнение высказал директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своём "яростном неприятии" событий на Украине", сказал Юрий Пилипсон, беседуя с РИА "Новости".

Особенно российский МИД удивлён действиями Словении. Как отметил Пилипсон, граждане этой страны отказываются от российских государственных наград, организовывают враждебные акции возле российских представительств в Любляне.

"И это происходит на фоне учреждённого в прошлом году — причём по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы", заметил директор департамента.

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Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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