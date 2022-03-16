Житель Казахстана расстрелял в упор трёх человек из автомата

Стрельба в Атырау. Видео © "Ак Жайык"

В казахстанском городе Атырау мужчина застрелил трёх человек и ещё одного тяжело ранил. Один из моментов расправы записала камера наблюдения: преступник подошёл к автомобилю и открыл огонь из автомата по сидящим внутри, после чего убежал.

Как пишет газета "Ак Жайык", на месте погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала, их 26-летний односельчанин с пулевым ранением головы доставлен в реанимацию областной больницы. А вскоре рядом с местом событий нашли тело ещё одного убитого с огнестрельным ранением. Предполагается, что это убийство связано с недавней дракой в одном из клубов города.

"По подозрению в преступлении был выявлен и задержан уроженец Мангистауской области 1993 г.р. Он водворён в следственный изолятор. Инцидент произошёл на почве личных разногласий", — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.