Житель Казахстана расстрелял в упор трёх человек из автомата
Стрелок смог скрыться с места преступления, но вскоре был пойман. По версии полиции, причиной расправы стал конфликт в местном клубе.
Стрельба в Атырау. Видео © "Ак Жайык"
В казахстанском городе Атырау мужчина застрелил трёх человек и ещё одного тяжело ранил. Один из моментов расправы записала камера наблюдения: преступник подошёл к автомобилю и открыл огонь из автомата по сидящим внутри, после чего убежал.
Как пишет газета "Ак Жайык", на месте погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала, их 26-летний односельчанин с пулевым ранением головы доставлен в реанимацию областной больницы. А вскоре рядом с местом событий нашли тело ещё одного убитого с огнестрельным ранением. Предполагается, что это убийство связано с недавней дракой в одном из клубов города.
"По подозрению в преступлении был выявлен и задержан уроженец Мангистауской области 1993 г.р. Он водворён в следственный изолятор. Инцидент произошёл на почве личных разногласий", — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
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