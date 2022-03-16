Украинские силовики за сутки обстреляли шесть населённых пунктов ЛНР

Известно о двух разрушенных домах в двух разных посёлках. В одном из них погиб мужчина. Также повреждён хлебоприёмный пункт и зернохранилище.

В Луганской Народной Республике зафиксировано за сутки шесть обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины — удары пришлись по шести населённым пунктам. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики", — заявили в представительстве.