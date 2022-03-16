Украинские силовики за сутки обстреляли шесть населённых пунктов ЛНР
Известно о двух разрушенных домах в двух разных посёлках. В одном из них погиб мужчина. Также повреждён хлебоприёмный пункт и зернохранилище.
В Луганской Народной Республике зафиксировано за сутки шесть обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины — удары пришлись по шести населённым пунктам. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики", — заявили в представительстве.
Там уточнили, что в посёлке Фрунзе погиб мужчина 1991 года рождения. Также известно о разрушении одного жилого дома. Повреждения получил ещё один дом, хлебоприёмный пункт и зернохранилище.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Flickr / ministryofdefenceua