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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 05:27
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Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области

На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники.

Уничтожение складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры уничтожения складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области.

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В ходе удара был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники, добавили в ведомстве.

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52

А ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом. Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил России находит технику в прицеле, после чего происходит попадание боеприпаса и мощный взрыв.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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