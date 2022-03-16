Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В ходе удара был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники, добавили в ведомстве.