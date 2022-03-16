Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области
На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники.
Уничтожение складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России показало кадры уничтожения складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области.
На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В ходе удара был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники, добавили в ведомстве.
А ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом. Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил России находит технику в прицеле, после чего происходит попадание боеприпаса и мощный взрыв.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео Минобороны РФ