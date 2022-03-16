Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области

На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники.

Уничтожение складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры уничтожения складов с боеприпасами, военной техники и вооружения ВСУ в Черниговской области.

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В ходе удара был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники, добавили в ведомстве.