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16 марта, 05:13

В ЕАО прошли учения с пусками крылатых ракет "Искандерами-М"

В ходе манёвров механики-водители смогли закрепить навыки вождения на различной местности, а ракетчики отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Военнослужащие в Еврейской автономной области провели учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М". Целями выступили командные пункты и средства ПВО условного "противника", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ЕАО расчёты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника", — сказано в записи.

Отмечается, что механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности, преодолев препятствия, заражённые районы, а также провели маневрирование в ограниченном пространстве. Боевые расчёты в полевых условиях отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. После получения координат расчёты уничтожили командные пункты и средства ПВО крылатыми ракетами. Также ракетчики отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

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Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России показало кадры пусков всех ракет, состоявшихся в ходе учений Стратегических сил. В ходе мероприятий были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Кроме того, было совершено два вылета Ту-95МС на пуски крылатых ракет воздушного базирования.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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