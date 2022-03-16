В ЕАО прошли учения с пусками крылатых ракет "Искандерами-М"

Военнослужащие в Еврейской автономной области провели учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М". Целями выступили командные пункты и средства ПВО условного "противника", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ЕАО расчёты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника", — сказано в записи.

Отмечается, что механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности, преодолев препятствия, заражённые районы, а также провели маневрирование в ограниченном пространстве. Боевые расчёты в полевых условиях отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. После получения координат расчёты уничтожили командные пункты и средства ПВО крылатыми ракетами. Также ракетчики отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.