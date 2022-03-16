WTN: Запущенный Северной Кореей снаряд взорвался в воздухе

КНДР, вероятно, запустила баллистическую ракету, которая взорвалась в воздухе вскоре после взлёта. Об этом сообщает телеканал WTN со ссылкой на военные источники.

Снаряд был запущен из северокорейского района Сунан в 9:30 утра (3:30 по московскому времени). Представитель Объединённого комитета начальников штабов (JCS) в беседе с агентством Yonhap отметил, что нужен подробный анализ, поскольку нельзя давать комментарии, основанные на предположениях.

"На данный момент наша оценка такова, что запуск снаряда, по-видимому, был неудачным, поскольку он не смог достичь определённой высоты на ранней стадии разгона", — сказал он.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в беседе с РИА "Новости" подчеркнул, что учёными не были зафиксированы изменения радиационного фона в Приморском крае.