WTN: Запущенный Северной Кореей снаряд взорвался в воздухе
На данный момент все подробности случившегося неизвестны, однако, по некоторым данным, это была баллистическая ракета.
КНДР, вероятно, запустила баллистическую ракету, которая взорвалась в воздухе вскоре после взлёта. Об этом сообщает телеканал WTN со ссылкой на военные источники.
Снаряд был запущен из северокорейского района Сунан в 9:30 утра (3:30 по московскому времени). Представитель Объединённого комитета начальников штабов (JCS) в беседе с агентством Yonhap отметил, что нужен подробный анализ, поскольку нельзя давать комментарии, основанные на предположениях.
"На данный момент наша оценка такова, что запуск снаряда, по-видимому, был неудачным, поскольку он не смог достичь определённой высоты на ранней стадии разгона", — сказал он.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в беседе с РИА "Новости" подчеркнул, что учёными не были зафиксированы изменения радиационного фона в Приморском крае.
Напомним, 6 марта КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты. Очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением по освоению космоса и Академией национальной обороны. С начала года Северная Корея провела уже несколько подобных запусков.
Испытательный пуск в КНДР баллистической ракеты класса "земля – земля" 31 января 2022 года © rodong.rep.kp / Rodong Sinmun