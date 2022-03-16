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Опубликовано 16 марта 2022, 05:50
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МО РФ показало удар беспилотниками "Иноходец" по украинской бронетехнике

Отмечается, что боевое применение БПЛА выполнялось в сложных метеорологических условиях, однако место действия в оборонном ведомстве не уточнили.

Удары беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры ударов беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Отмечается, что применение БПЛА выполнялось в сложных метеоусловиях, однако место действия не уточняется.

В ролике представлен полёт одного из беспилотников в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемой ракеты Х-БПЛА. Следом идут кадры удара по военной технике.

Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области

А ранее Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52. Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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