МО РФ показало удар беспилотниками "Иноходец" по украинской бронетехнике
Отмечается, что боевое применение БПЛА выполнялось в сложных метеорологических условиях, однако место действия в оборонном ведомстве не уточнили.
Удары беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры ударов беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Отмечается, что применение БПЛА выполнялось в сложных метеоусловиях, однако место действия не уточняется.
В ролике представлен полёт одного из беспилотников в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемой ракеты Х-БПЛА. Следом идут кадры удара по военной технике.
А ранее Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52. Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео Минобороны РФ