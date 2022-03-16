МО РФ показало удар беспилотниками "Иноходец" по украинской бронетехнике

Отмечается, что боевое применение БПЛА выполнялось в сложных метеорологических условиях, однако место действия в оборонном ведомстве не уточнили.

Удары беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры ударов беспилотников "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Отмечается, что применение БПЛА выполнялось в сложных метеоусловиях, однако место действия не уточняется.

В ролике представлен полёт одного из беспилотников в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемой ракеты Х-БПЛА. Следом идут кадры удара по военной технике.