Штаб теробороны ДНР: Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Васильевке

Боеприпас, выпущенный Вооружёнными силам Украины, попал в жилой дом в Васильевке Ясиноватского района Донецкой народной республики. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, под завалами находятся люди.

"В результате обстрела ВСУ в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесная. Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.