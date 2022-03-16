Штаб теробороны ДНР: Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Васильевке
По данным штаба, под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР, подробности случившего уточняются.
Боеприпас, выпущенный Вооружёнными силами Украины, попал в жилой дом в Васильевке Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, под завалами находятся люди.
"В результате обстрела ВСУ в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесной. Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР, подробности случившего уточняются.
А ранее Лайф сообщал, что 14 марта обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка. Количество жертв достигло 21 человека. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе был объявлен траур по погибшим.