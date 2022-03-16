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Опубликовано 16 марта 2022, 06:42
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Штаб теробороны ДНР: Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Васильевке

По данным штаба, под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР, подробности случившего уточняются.

Боеприпас, выпущенный Вооружёнными силами Украины, попал в жилой дом в Васильевке Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, под завалами находятся люди.

"В результате обстрела ВСУ в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесной. Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР, подробности случившего уточняются.

Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР
Украина вновь применила ракету "Точка-У" для удара по ДНР

А ранее Лайф сообщал, что 14 марта обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка. Количество жертв достигло 21 человека. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе был объявлен траур по погибшим.

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МЧС ДНР

Артур Лапсаков
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