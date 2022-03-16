Штаб теробороны ДНР: Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Васильевке

По данным штаба, под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР, подробности случившего уточняются.

Боеприпас, выпущенный Вооружёнными силами Украины, попал в жилой дом в Васильевке Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, под завалами находятся люди.

"В результате обстрела ВСУ в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесной. Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.