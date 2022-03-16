Токаев предложил перейти в Казахстане к президентской республике с сильным парламентом
Кроме того, глава государства предлагает запретить президенту быть членом какой-либо партии, а его близким родственникам — занимать посты во власти и в государственных компаниях.
Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что форма правления в республике должна поменяться — из суперпрезидентской стать президентской. Об этом он сказал, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.
"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", — сказал Токаев.
По мнению главы государства, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Кроме того, Токаев предлагает на законодательном уровне запретить президенту быть членом какой-либо партии во время исполнения обязанностей. Это, по его мнению, позволит повысить политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.
Также Токаев предлагает учредить в стране Конституционный суд и запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.
Ранее Лайф рассказывал, что правящую партию Казахстана "Нур Отан" переименовали в "Аманат". Первое название политсилы переводилось как "свет Отечества", а новое означает "обязательство", "доверие", "долг", "наказ".