Токаев предложил перейти в Казахстане к президентской республике с сильным парламентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что форма правления в республике должна поменяться — из суперпрезидентской стать президентской. Об этом он сказал, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", — сказал Токаев.

По мнению главы государства, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Кроме того, Токаев предлагает на законодательном уровне запретить президенту быть членом какой-либо партии во время исполнения обязанностей. Это, по его мнению, позволит повысить политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.

Также Токаев предлагает учредить в стране Конституционный суд и запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.