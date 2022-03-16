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16 марта, 06:26

Токаев предложил перейти в Казахстане к президентской республике с сильным парламентом

Кроме того, глава государства предлагает запретить президенту быть членом какой-либо партии, а его близким родственникам — занимать посты во власти и в государственных компаниях.

<p>Касым-Жомарт Токаев. Обложка © <a href="https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-predstavil-novogo-generalnogo-prokurora-respubliki-kazahstan-324247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Казахстана</p>

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что форма правления в республике должна поменяться — из суперпрезидентской стать президентской. Об этом он сказал, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", — сказал Токаев.

По мнению главы государства, это обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Кроме того, Токаев предлагает на законодательном уровне запретить президенту быть членом какой-либо партии во время исполнения обязанностей. Это, по его мнению, позволит повысить политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий.

Также Токаев предлагает учредить в стране Конституционный суд и запретить близким родственникам президента занимать посты во власти и в государственных компаниях.

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Ранее Лайф рассказывал, что правящую партию Казахстана "Нур Отан" переименовали в "Аманат". Первое название политсилы переводилось как "свет Отечества", а новое означает "обязательство", "доверие", "долг", "наказ".

Артур Лапсаков

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